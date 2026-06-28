SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luisa Stefani conquistou neste domingo o título de duplas do WTA 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira venceu as tchecas Jesika Malecková e Miriam Skoch por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

COMO FOI A FINAL

A final começou no sábado, mas precisou ser interrompida por causa da chuva. A decisão foi retomada e concluída neste domingo.

Stefani e Dabrowski abriram vantagem logo no primeiro set. A dupla conseguiu três quebras de saque e fechou a parcial em 6/1.

O segundo set teve maior equilíbrio. As tchecas chegaram a liderar por 4/3, mas a brasileira e a canadense venceram os três games seguintes para fechar o jogo em 6/4 e confirmar o título.

Ao longo da partida, Stefani e Dabrowski converteram cinco break points e venceram 56 dos 99 pontos disputados. A dupla também ganhou 12 dos 17 games da decisão.

Cabeças de chave número um, Luisa e Gabriela conquistaram o terceiro título da temporada. As duas também venceram os torneios de Dubai e Estrasburgo em 2026. A parceria chegou ao sexto troféu desde que passou a atuar junta.

A brasileira soma agora 16 títulos de duplas no circuito da WTA. Ela ocupa atualmente a sétima posição do ranking da modalidade.

O título encerra a preparação de Luisa Stefani para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. A chave de simples começa nesta segunda-feira, enquanto as duplas entram em ação a partir de quarta-feira.

Stefani e Dabrowski já sabem quais serã as adversárias da estreia. Elas enfrentam a norte-americana Desirae Krawczyk Guarachi e a polonesa Alicja Rosolska na primeira rodada.