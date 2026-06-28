SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - George Russell aproveitou uma disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no início do GP da Áustria para abrir vantagem e vencer a oitava corrida do campeonato. O holandês da Red Bull tentou pressionar a Mercedes no final, com pneus mais novos, mas chegou em segundo. E o líder do campeonato, Kimi Antonelli, foi o terceiro.
Os três pilotos chegaram separados por menos de dois segundos, com Antonelli pressionando fortemente Verstappen, que conquistou seu melhor resultado do ano.
Essa foi a primeira vitória de Russell desde a etapa de abertura do campeonato, na Austrália. Com o resultado, o britânico passou Lewis Hamilton, que foi quinto, e voltou ao segundo lugar no campeonato, e está a 40 pontos de seu companheiro de Mercedes.
COMO FOI O GP
Russell manteve a ponta na largada, mesmo atacado por Leclerc. O monegasco acabou dando a chance de Hamilton o atacar, passando por fora na curva 4. Largando em quarto, Antonelli escapou da pista três vezes em pouco mais de uma volta e acabou perdendo o quarto lugar para Verstappen, que aproveitou para passar Leclerc também. Tudo isso nas duas primeiras voltas.
Na volta 10, Hamilton e Verstappen tiveram uma grande disputa, lado a lado por metade da volta. A Ferrari optou por parar seus dois pilotos cedo, o que acabou tirando os pilotos das primeiras posições, e Verstappen foi liberado para tentar pressionar Russell, que já tinha 5s de vantagem na liderança.
Assim como aconteceu na corrida anterior, em Barcelona, Russell parecia menos confortável no pneu duro. Verstappen foi se aproximando, enquanto Antonelli aparecia em terceiro, depois de retardar sua primeira parada e superar as Ferrari.
Quando Verstappen estava a 1s5 de Russell, na volta 44, Russell foi para os boxes para a segunda e última parada. A Red Bull tentou deixar Verstappen mais tempo na pista para ele ter pneus mais novos no final, mas o holandês perdeu tempo antes da parada e voltou a 10s do piloto da Mercedes, com pneus seis voltas mais novos e 21 voltas para o final.
Verstappen conseguiu se aproximar, mas não o suficiente para pressionar Russell. O holandês acabou vendo Antonelli, com pneus ainda mais novos do que ele, chegar a menos de quatro décimos dele no final.
BORTOLETO FICA NA 'PORTINHA' DOS PONTOS PELA 3ª VEZ SEGUIDA
O brasileiro Gabriel Bortoleto teve uma boa largada, algo raro neste ano para a Audi, e ganhou uma posição. Ele chegou a ser ultrapassado por Ocon, mas recuperou a posição na volta 7 e foi à caça de Lindblad e da zona de pontuação.
Bortoleto optou por uma estratégia diferente, largando com o pneu macio, que se desgasta mais rápido, e conseguiu levar esse composto até a volta 17. A disputa dele para tentar pontuar era com as Racing Bulls, mas o ritmo dos dois carros era bem parecido e o brasileiro não conseguia se aproximar o suficiente para pressionar Lawson e Lindblad.
No final, Bortoleto terminou a 11 segundos da zona de pontuação, na terceira vez seguida em que terminou em 11º.
A nona etapa da Fórmula 1 será disputada já no próximo final de semana, em Silverstone, palco do GP da Grã-Bretanha.
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CONFIRA O RESULTADO DO GP DA ÁUSTRIA
1º George Russell (Mercedes)
2º Max Verstappen (Red Bull)
3º Kimi Antonelli (Mercedes)
4º Oscar Piastri (McLaren)
5º Lewis Hamilton (Ferrari)
6º Isack Hadjar (Red Bull)
7º Lando Norris (McLaren)
8º Charles Leclerc (Ferrari)
9º Liam Lawson (Racing Bulls)
10º Arvid Lindblad (Racing Bulls)
11º Gabriel Bortoleto (Audi)
12º Nico Hulkenberg (Audi)
13º Pierre Gasly (Alpine)
14º Ollie Bearman (Haas)
15º Franco Colapinto (Alpine)
16º Esteban Ocon (Haas)
17º Alex Albon (Williams)
18º Fernando Alonso (Aston Martin)
Abandonaram:
Lance Stroll (Aston Martin)
Carlos Sainz (Williams)
Sergio Perez (Cadillac)
Valtteri Bottas (Cadillac)