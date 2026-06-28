SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ponteira e capitã da seleção brasileira feminina, Gabi Guimarães, está fora da terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou neste domingo (28) que a atleta permanecerá no Brasil para tratar um desconforto na região lombar.

A decisão foi tomada pela comissão técnica após exames de imagem realizados no retorno da jogadora da Turquia. Segundo a CBV, Gabi seguirá em tratamento, com atividades de fisioterapia e preparação física, e será reavaliada ao fim da terceira etapa da competição.

A seleção brasileira disputará a terceira semana da VNL a partir de 8 de julho, em Osaka, no Japão. Sem condições de atuar, a capitã não viajará com a delegação.

Convocada pelo técnico Zé Roberto Guimarães, Gabi foi preservada durante as duas primeiras semanas da Liga das Nações por causa do desconforto na região lombar. Apesar de não entrar em quadra, ela acompanhou a delegação nas etapas disputadas em Brasília e em Ancara, na Turquia.

Segundo Júlio Nardelli, médico da seleção feminina, a prioridade da comissão técnica é preservar a jogadora até sua recuperação.

A Gabi permanece com um desconforto na região lombar e a decisão da comissão técnica nesse momento é para preservá-la. O quadro que a Gabi apresenta hoje não tem relação com a lesão na costela que ela teve na temporada de clubes.

A lesão na costela citada por Nardelli ocorreu em março, durante a temporada de clubes. Na ocasião, Gabi sofreu um amassamento na região após uma colisão com Zhu, companheira de equipe no Conegliano.

De acordo com a CBV, o desconforto lombar que tirou a ponteira da etapa do Japão não tem relação com o problema na costela sofrido meses atrás.