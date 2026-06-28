SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Wild conquistou neste domingo o título do Challenger 50 de Piracicaba, disputado no saibro, ao vencer o argentino Gonzalo Villanueva por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/2.

Atual número 292 do mundo, o brasileiro confirmou o favoritismo diante do 397º colocado do ranking e encerrou um período de quase três anos sem conquistar um título. A última taça havia sido levantada em setembro de 2023, no Challenger de Gênova, na Itália.

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DOMÍNIO DO INÍCIO AO FIM

Wild teve atuação consistente durante toda a decisão. O brasileiro converteu três dos quatro break points que teve na partida e não cedeu nenhuma quebra de serviço ao adversário.

O paranaense também levou vantagem nos pontos disputados. Foram 61 pontos conquistados, contra 37 de Villanueva, além de nove aces durante a partida.

No primeiro set, Wild abriu vantagem logo nos games iniciais e administrou o placar até fechar em 6/2. A segunda parcial seguiu roteiro semelhante, com o brasileiro voltando a quebrar o saque do argentino e repetindo o placar para confirmar o título.

SALTO NO RANKING

No período sem títulos, Wild disputou três finais e ficou com o vice-campeonato em Itajaí, nesta temporada, além de Modena, na Itália, e Bad Waltersdorf, na Áustria.

Com o resultado em Piracicaba, o brasileiro deve subir para a 271ª posição do ranking mundial.

Wild defendia 25 pontos da campanha do ano passado e manterá a mesma pontuação após a conquista do torneio.