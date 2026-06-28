SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu o Canadá por 3 a 2 neste domingo, em Liubliana, na Eslovênia, pela segunda semana da Liga das Nações masculina de vôlei. A seleção brasileira fez 25/17, 23/25, 28/26, 22/25 e 17/15, encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas e voltou à zona de classificação para a fase final da competição.

Com a vitória no tie-break, o Brasil somou dois pontos e chegou aos 13. A equipe assumiu a oitava colocação, última dentro da zona de classificação às quartas de final.

O triunfo foi o único da seleção na etapa disputada na Eslovênia. Antes de superar o Canadá, o time comandado por Bernardinho havia sido derrotado por Ucrânia, Itália e Eslovênia.

O próximo compromisso será em 15 de julho, contra a França, em Chicago, nos Estados Unidos, na abertura da terceira e última semana da fase classificatória.

COMO FOI O JOGO

O Brasil começou melhor e venceu o primeiro set por 25 a 17. A equipe abriu vantagem logo nos primeiros pontos e controlou a parcial com boa participação de Adriano, Lucarelli, Bryan e Judson.

O Canadá reagiu no segundo set e empatou a partida ao fazer 25 a 23. Os canadenses construíram vantagem desde o início e conseguiram sustentá-la até o fim, apesar da tentativa de reação brasileira nos pontos decisivos.

O terceiro set foi o mais equilibrado até então e teve diversas paralisações para revisões da arbitragem. As equipes alternaram a liderança durante toda a parcial, mas o Brasil fechou em 28 a 26 com um ace de Arthur Bento no ponto decisivo.

Adriano, Arthur Bento, Darlan, Judson e Flávio tiveram participação importante na vitória da parcial, que também ficou marcada pelos desafios e pelas discussões em torno das marcações da arbitragem.

O equilíbrio voltou a marcar o quarto set. O Canadá esteve à frente em boa parte da parcial, enquanto o Brasil reagiu e chegou à virada na reta final.

A seleção brasileira abriu 22 a 20 após uma sequência de pontos e um bloqueio de Judson. Os canadenses, porém, responderam imediatamente com pontos de Sho e Howe, retomaram a liderança e fecharam o set em 25 a 22.

Maique protagonizou um dos principais lances defensivos da parcial ao manter uma bola viva que terminou em ponto do Brasil. Mesmo assim, o Canadá foi mais eficiente nos momentos decisivos e levou a partida para o tie-break.

O tie-break começou com alternância constante no placar. Darlan abriu a parcial para o Brasil, enquanto Sho, Young e Varga mantiveram o Canadá na disputa.

Arthur Bento, Adriano, Judson e Flávio ajudaram a seleção a permanecer próxima da liderança durante toda a parcial. Depois de o Canadá virar para 9 a 8, Bernardinho pediu tempo para reorganizar a equipe.

O Brasil retomou a dianteira com pontos de Darlan, Adriano e Judson. Cachopa também apareceu com um bloqueio após um longo rali e ajudou a equipe a conquistar o primeiro match point.

A seleção chegou a abrir 14 a 13, mas viu o Canadá empatar. Na sequência, Varga fez um ace e colocou os canadenses em vantagem por 15 a 14.

Darlan voltou a empatar o jogo e anotou um bloqueio que recolocou o Brasil na frente por 16 a 15. Após o último pedido de tempo canadense, Flávio definiu a vitória com um ataque pelo meio e fechou o tie-break em 17 a 15.

Com os dois pontos conquistados diante do Canadá, o Brasil chegou aos 13 pontos, alcançou a quinta vitória em oito partidas e assumiu a oitava colocação da Liga das Nações ao fim da segunda semana.

A posição ainda pode sofrer alterações neste domingo, já que Polônia e Argentina, Sérvia e Estados Unidos e Eslovênia e Itália ainda serão disputados. Neste momento, porém, a seleção ocupa a última vaga dentro da zona de classificação para a fase final.

A Liga das Nações classifica os sete melhores colocados da fase preliminar para as quartas de final. A China, sede da fase decisiva, em Ningbo, já tem vaga garantida independentemente da posição que ocupar na tabela.

A terceira semana será disputada entre os dias 15 e 19 de julho, em Chicago. O Brasil enfrentará França, Estados Unidos, Polônia e China nos últimos quatro jogos da fase classificatória.