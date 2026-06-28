SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SBT e a N Sports, canal esportivo que tem Galvão Bueno como um dos sócios, anunciaram que não exibirão a partida entre África do Sul e Canadá, pela fase dos 32 da Copa do Mundo 2026, neste domingo (28), às 16h, em Los Angeles.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats Em comunicado, o consórcio de emissoras atribuiu o cancelamento a um "ajuste na grade oficial de transmissões da Copa do Mundo".

Assim como todas as partidas do Mundial deste ano, o confronto entre as duas seleções será exibido pela CazéTV.

Na segunda-feira (29), o SBT e a N Sports transmitirão Brasil e Japão, às 14h, e Alemanha e Paraguai, às 17h30.

Em 40 anos, o Canadá participou de duas Copas do Mundo sem vencer uma partida. A África do Sul disputou outras três e também nunca tinha sobrevivido à fase de grupos.

A classificação para a fase de 32 já representa a melhor campanha da história de ambas as seleções em Mundiais, que passaram no segundo lugar de suas chaves. Neste domingo, uma delas alcançará pela primeira vez as oitavas de final.


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