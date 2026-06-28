SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A badalada Premier League, primeira divisão do campeonato inglês, é a liga com mais gols na Copa do Mundo, ao término da primeira fase, liderada pelo estreante norueguês Erling Haaland, do Manchester City.

Artilharia da Copa por ligas

Premier soma 20 gols a mais que o Campeonato Espanhol, vice-líder do ranking. O top 5 é formado justamente pelas maiores ligas europeias.

1) Premier League (Inglaterra): 46 gols

2) La Liga (Espanha): 26 gols

3) Bundesliga (Alemanha): 18 gols

4) Ligue 1 (França): 16 gols

5) Série A (Itália): 14 gols

A MLS (Major League Soccer) é a primeira liga fora do top 5 e a melhor colocada fora do cenário europeu. O campeonato dos Estados Unidos é carregado por Lionel Messi, autor de todos os 6 gols na Copa do Mundo.

Enquanto isso, o Brasileirão aparece na 13ª posição, com apenas 3 gols marcados. Os autores foram: Maurício (Paraguai e Palmeiras), Gonzalo Plata (Equador e Flamengo) e Canobbio (Uruguai e Fluminense).

Dentre os principais goleadores, Haaland puxa a fila da Premier League, com 4 gols. Logo atrás, o brasileiro Matheus Cunha (Manchester United) aparece com 3 gols, mesmo número que Ismaila Sarr (Senegal e Crystal Palace), Yoane Wissa (RD Congo e Newcastle) e Brian Brobbey (Holanda e Sunderland).

Os artilheiros da Copa

Lionel Messi lidera a artilharia individual da Copa, com 6 gols em três jogos. O argentino superou os 16 gols do polonês naturalizado alemão Miroslav Klose e agora é o maior artilheiro da história das Copas, com 19 tentos até aqui. Além disso, também é o primeiro a marcar em 7 jogos seguidos da competição (somando a atual Copa com a reta final do Mundial de 2022, no Qatar).

1) Lionel Messi (Argentina): 6 gols

2) Kylian Mbappé (França): 4 gols

3) Ousmane Dembélé (França): 4 gols

4) Vini Jr. (Brasil): 4 gols

5) Erling Haaland (Noruega): 4 gols