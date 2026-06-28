SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não trabalha, neste momento, com nenhum outro nome além de Rafinha para comandar o departamento de futebol do clube.

Nos bastidores, já há o entendimento de que Edmilson, atualmente na CBF e que havia sido ventilado como possível substituto de Rui Costa, não faz parte do planejamento e não é visto como opção para assumir o cargo. Com isso, o cenário interno fica concentrado exclusivamente no atual interino.

A ideia da diretoria, neste momento, é manter Rafinha à frente do departamento ao longo desta janela de transferências. Internamente, esse é tratado como o plano principal para a condução do futebol tricolor no curto prazo.

Como o UOL revelou anteriormente, o ex-capitão está em uma espécie de 'test-drive' na função. Ele vem sendo observado de perto pela cúpula são-paulina e pode, inclusive, ser efetivado caso a avaliação seja positiva -embora ainda não exista decisão definitiva sobre o futuro do cargo.

A movimentação acontece após a saída de Rui Costa, que deixou o cargo de executivo de futebol após meses de desgaste interno e pressão política nos bastidores.

Enquanto isso, Rafinha segue responsável por conduzir o dia a dia do futebol e também por tocar as frentes do mercado, em meio à janela e ao processo de reorganização interna do clube.

Negociações em andamento

Enquanto isso, Rafinha já conduz diretamente o dia a dia do futebol e centraliza as frentes do mercado na atual janela. O clube voltou a negociar a chegada do zagueiro Domingos Duarte e ainda mantém conversas pelo também defensor Arthur Chaves. Ambas as tratativas, interlocutores admitem à reportagem, são difíceis.

Além disso, o São Paulo e o Botafogo discutem uma possível troca envolvendo o volante Newton e o zagueiro Nahuel Ferraresi. As tratativas, reveladas pelo UOL, estão em estágio avançado e devem ser finalizadas nos próximos dias.