SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca foi confirmado como um dos participantes da Expert XP 2026, festival de investimentos organizado pela XP, em São Paulo. O tenista vai integrar um painel sobre a relação entre marcas e atletas e o impacto da nova geração no esporte.
O QUE ACONTECEU
O brasileiro estará em uma roda de conversas, ao lado do esquiador e campeão olímpico Lucas Pinheiro. A proposta é discutir como atletas e marcas constroem conexões mais autênticas e alinhadas a propósito, identidade e negócios.
Em ascensão no circuito mundial, Fonseca vive o melhor momento da carreira. Atual número 27 do ranking da ATP, o tenista de 19 anos ganhou projeção internacional após campanhas de destaque em Roland Garros, incluindo vitórias relevantes no circuito ? entre elas sobre o ex-número 1 do mundo Novak Djokovic.
A presença do João Fonseca na Expert XP simboliza exatamente o que queremos construir: um espaço onde a nova geração dos esportes se encontra, troca experiências e inspira o futuro.Renato Preter, head de Live Marketing da companhia
Além de Fonseca, a programação da Expert XP 2026 também terá outros nomes de peso, como o antropólogo Michel Alcoforado, o ex-tenista André Agassi, a ex-secretária do Tesouro dos EUA Janet Yellen e o historiador econômico Niall Ferguson.
A edição deste ano será realizada entre 23 e 25 de julho, no São Paulo Expo. É possível adquirir ingressos para o evento no site oficial da Expert XP.