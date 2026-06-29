SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras aguarda o retorno de Abel Ferreira nesta semana após o técnico português ganhar mais dias de folga do que o elenco.

O elenco palmeirense se reapresentou na última quarta-feira (24), mas Abel Ferreira segue de folga. O técnico acordou com a direção que teria um período maior de descanso que os demais.

João Martins, Vítor Castanheira, Carlos Martinho e Andrey 'Cebola' Lopes são os membros da comissão técnica que estão comandando os trabalhos na Academia de Futebol nesses últimos dias.

O Palmeiras aguarda o retorno de Abel Ferreira nesta semana. A direção palmeirense tem jogos-treino programados para este período de preparação.

Piquerez e Emiliano Martínez, que foram eliminados com o Uruguai da Copa do Mundo, vão receber um período de descanso. A mesma situação aconteceu com Giay, que participou da preparação da Argentina para a Copa, e ganhou dias de folga da direção alviverde.

O próximo jogo oficial do Alviverde será no dia 23 de julho, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Brasileirão.