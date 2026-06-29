SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mohamed Ouahbi, da seleção de Marrocos, alfinetou o formato adotado pela Fifa para esta Copa do Mundo. nesta segunda-feira (29), os marroquinos encaram a Holanda, às 22h (de Brasília), pela segunda fase da competição.

Ouahbi afirmou que o formato com 48 seleções talvez não seja o ideal. O treinador, no entanto, evitou falar em injustiça ao comentar o fato de duas seleções fortes como Marrocos e Holanda se enfrentarem já na segunda fase.

"Não sei se 'injusto' é a palavra certa, porque agora já não tem mais volta. Sabíamos o que nos esperava ao chegar aqui, então não adianta reclamar agora. Acho que este é o formato ideal? Talvez não. Mas temos escolha? Não. Sei que há pessoas analisando isso e tentando encontrar o melhor formato possível para a Copa do Mundo, mas não cabe a mim reclamar. Se houvesse algo a questionar, eu deveria ter feito isso antes da competição", disse Mohamed Ouahbi, em entrevista coletiva.

O treinador marroquino abordou a novidade de que oito terceiros colocados agora avançam ao mata-mata. Ele citou a Escócia como exemplo, uma vez que os europeus jogaram na última rodada da fase de grupos na quarta-feira, ficaram em terceiro, e precisaram esperar o restante da rodada para saberem se acabariam classificados.

"A questão dos melhores terceiros colocados também é muito complicada. É difícil ficar em segundo com três pontos, ou se classificar em terceiro com três pontos, e acabar eliminado só por estar na "piscina errada". É uma pílula amarga de engolir. Se eu pensar na Escócia: eles jogaram no dia 24 e não sabiam se iam classificar como terceiro ou não. Já quem jogou [no sábado] sabe exatamente quando estão eliminados. Então, acho que há pontos que talvez possam ser ajustados no futuro, mas não acredito que exista uma solução mágica agora", disse Ouahbi.

O treinador acredita em uma evolução do formato e fez até uma "sugestão" ao citar a Champions League. Para Ouahbi, o ideal seria que as equipes jogassem simultaneamente, mas ele disse entender que isso seria impossível.

"Acredito que é um formato que vai melhorar, passará por refinamentos. Isso depende de muitos fatores, como os direitos de transmissão. O cenário ideal, para mim, seriam todos os jogos acontecendo simultaneamente. Obviamente, isso é impossível justamente por causa dos direitos de TV, então entendo porque fazem assim. Mas não acho que exista um formato perfeito, uma solução mágica. Talvez o formato da Champions League", afirma Ouahbi.

O formato da Champions, comentado por Ouahbi, foi implementado há duas temporadas. Ele prevê uma "fase de liga", onde cada time faz oito jogos. Ao término das rodadas, os oito melhores avançam direto para as oitavas, enquanto as equipes que ficaram entre a 9ª e a 24ª posição se enfrentam em playoffs.

Marrocos avançou como segundo colocado no Grupo C da Copa do Mundo. Como o chaveamento previa desde o sorteio da fase de grupos, em dezembro, a seleção vai encarar o líder do Grupo F (Holanda) na segunda fase.