SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinicius Junior não segurou as lágrimas durante participação no Domingão com Huck (Globo), logo após a vitória da seleção brasileira sobre a Escócia pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Principal destaque do Brasil no torneio, o atacante foi surpreendido por uma homenagem da avó, Dona Nilza, e relembrou a infância humilde vivida ao lado da família.

A emoção tomou conta do estúdio quando Luciano Huck anunciou uma mensagem de "uma mulher que preenche seu coração". Antes mesmo de a imagem aparecer, o camisa 7 percebeu de quem se tratava. "Quando você começou a falar eu já sabia que era ela. É uma pessoa muito importante para mim. Meu pai sempre morou longe, então sempre tive minha mãe, meus irmãos e minha avó. Ela sempre fez de tudo", afirmou.

No vídeo exibido pelo programa, Dona Nilza recordou que o futebol sempre foi a grande paixão do neto e contou que ele dormiu ao seu lado até os 16 anos porque a casa da família era pequena. Ao retomar a conversa, Vini confirmou a lembrança.

"A casa era muito pequena, então eu sempre tinha que dormir junto com ela. É uma pessoa que marcou a minha vida." O jogador ainda disse que procura aproveitar ao máximo o tempo ao lado da família. "Sempre que posso, estou junto com ela para aproveitar cada momento. Eles fizeram de tudo para que eu vivesse o meu sonho."

Além da homenagem, o atacante falou sobre o combate ao racismo e defendeu a chamada Lei Vini Jr., medida adotada pela Fifa que prevê a expulsão de jogadores que utilizarem o gesto de cobrir a boca durante discussões em campo, após o brasileiro denunciar ter sido alvo de injúria racial em um episódio envolvendo Gianluca Prestianni, do Benfica.

Para Vini, o avanço fora das quatro linhas tem peso ainda maior do que os resultados esportivos. "Eu sempre falo que essas conquistas fora de campo são muito mais importantes do que as de dentro de campo porque consigo ajudar muito mais gente. Quero inspirar jovens e batalhar por todos os negros que não têm a voz que eu tenho", comentou.

Vivendo uma das melhores fases da carreira, o atacante também celebrou o desempenho na Copa. Com quatro gols -um contra Marrocos, um diante do Haiti e dois sobre a Escócia-, além de uma assistência, ele foi eleito o melhor jogador nas três partidas da seleção na fase de grupos.

"É uma sensação de orgulho poder representar minha família e corresponder na seleção ao nível que sempre tive no Real Madrid. Sempre sonhei em jogar uma Copa do Mundo e poder atuar dessa maneira não tem coisa melhor."

Em um momento de maior descontração, Huck entrou na brincadeira ao ler perguntas frequentes feitas pelos internautas sobre o jogador no Google. Ao citar "Vini Jr. está solteiro?", arrancou risos do atacante e desconversou sobre Virginia Fonseca: "Eu não vou fazer essa pergunta. Isso é um problema só seu. Eu não vou meter a minha colher."