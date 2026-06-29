SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, morreu neste fim de semana aos 56 anos.

Elisama, irmã de Rebeca, fez o anúncio nas redes sociais: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descanse em paz, pai".

A causa da morte não foi revelada.

Procurada pelo UOL, a assessoria de Rebeca Andrade confirmou a morte.

Até o momento a ginasta de 27 anos não se pronunciou.

RELAÇÃO DISTANTE COM O PAI

Ricardo Andrade saiu cedo de casa quando Rebeca ainda era pequena, e sua mãe, Dona Rosa, foi quem cuidou dos oito filhos.

"O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai. Eu amo muito ele, tenho um carinho enorme e lembranças muito boas. Meu pai não acompanhou tanto essa parte do esporte porque ele não estava tão próximo. E por isso que eu falo mais da minha mãe e dos meus irmãos. Eles acompanharam mais o meu começo", disse Rebeca durante participação no Faustão na Band, em 2024.

"Eu agradeço muito pelos pais que eu tenho. Mesmo com as dificuldades que tivemos, com a questão deles, ficando distantes. Mas faz parte. Eu sou uma pessoa feliz, saudável, resolvida, com muita gente que me ama. É o que desejo para as pessoas também", acrescentou.