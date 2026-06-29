BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti repetiu para o jogo contra o Japão a escalação que derrotou a Escócia e garantiu ao Brasil a primeira posição no grupo C da Copa do Mundo.
Assim, o Brasil irá a campo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Rayan; Matheus Cunha e Vinicius Junior.
Neymar segue no banco, e Rayan continua sendo o substituto de Raphinha, que se lesionou na partida contra o Haiti.
O desenho definido por Ancelotti segue privilegiando dar ritmo às jogadas de Vinicius Junior, que marcou quatro gols até agora e participou das jogadas de seis dos sete marcados pela seleção.
Ancelotti disse que a preparação da seleção para a partida desta segunda foi "como para uma final". A evolução da equipe nos dois últimos jogos agradou o treinador, que acabou ajustando o desenho feito à princípio para incluir um jogador com características de meio-campista. Paquetá defende pelo lado esquerdo, fechando uma segunda linha de quatro marcadores.
O técnico italiano não descarta tirar Neymar no banco a partir do segundo tempo, como aconteceu contra a Escócia, mas já disse que a decisão dependerá da evolução da partida no NRG Stadium, em Houston.
O camisa 10 chegou aos Estados Unidos ainda se recuperando de uma lesão na panturrilha direita e não jogou nos primeiros dois confrontos da seleção brasileira no Mundial, contra Marrocos e Haiti.