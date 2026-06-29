SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa retirou o transfer ban do Botafogo pela dívida referente a contratação de Thiago Almada, em 2024. No entanto, o clube ainda tem cinco punições que estão sendo analisadas pela entidade.

O Botafogo informou em nota que a decisão da Fifa se deu por causa do reconhecimento do regime de Recuperação Judicial da SAF Botafogo.

O clube carioca deve US$ 21 milhões (R$ 109 milhões na cotação atual) ao Atlanta United por Almada e negocia a dívida com a MLS.

O Botafogo segue com cinco transfer bans vigentes na Fifa: Ludogorets (Rwan Cruz), New York City (Santi Rodríguez), Zenit (Artur), Nacional-URU (Lucas Villalba) e uma sanção pelo não pagamento das multas.

VEJA A NOTA DO BOTAFOGO

"A SAF Botafogo informa que o transferban referente ao caso FDD-27222, envolvendo o Atlanta United, está oficialmente suspenso pela FIFA. Os demais casos seguem sob análise e o Clube aguarda o resultado.

A decisão representa um importante reconhecimento da compatibilização entre o sistema regulatório internacional do futebol e as particularidades do ordenamento jurídico brasileiro. O Botafogo agradece à FIFA pela sensibilidade e pelo diálogo institucional, que permitiram o reconhecimento das restrições impostas pelas decisões judiciais vigentes no Brasil, assegurando o respeito ao devido processo legal.

O Clube também registra seu agradecimento e reconhecimento à equipe jurídica que conduziu esse trabalho com competência, dedicação e responsabilidade, atuando de forma técnica e incansável para alcançar esse resultado.

O Botafogo, no contexto da Recuperação Judicial da qual faz parte como SAF, reitera que irá cumprir integralmente os acordos que serão celebrados no plano de credores, sempre em alinhamento com as determinações da Justiça brasileira.

A decisão da FIFA simboliza o início de uma nova fase da gestão da SAF Botafogo, pautada pela responsabilidade institucional e sustentabilidade financeira. O novo momento da SAF reflete o compromisso com o resgate da credibilidade do Clube e com a adoção de novas práticas de Governança que garantam estabilidade e confiança para atletas, colaboradores, parceiros, credores e toda a torcida alvinegra.

A SAF segue trabalhando para construir um futuro sólido, responsável e à altura de sua história."