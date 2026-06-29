Após a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo , amesmo palco da estreia. O adversário será definido nesta terça-feira (30), no duelo entre Noruega e Costa do Marfim, que medem forças às 14h, em Dallas, também nos Estados Unidos.

A Noruega é uma pedra no sapato histórica do Brasil. Trata-se da única seleção que os brasileiros enfrentaram e nunca venceram. Em quatro jogos, são dois empates e duas derrotas. O duelo mais marcante foi válido pela Copa de 1998, na França, com vitória norueguesa por 2 a 1, de virada, pela fase de grupos. A equipe verde e amarela saiu na frente com Bebeto, mas o também atacante Tore Andre Flo e o meia Kjetil Rekdal marcaram para os escandinavos em Marselha.

O retrospecto diante da Costa do Marfim é menor, mas, pelo menos, favorável ao Brasil. O único encontro entre os países ocorreu na primeira fase da Copa de 2010, na África do Sul. Atuando em Johanesburgo, os brasileiros ganharam por 3 a 1. O meia Elano e Luís Fabiano (duas vezes) fizeram os gols da Amarelinha, enquanto o também atacante Didier Drogba descontou para os Elefantes (apelido da seleção africana).

A vaga às oitavas de final foi assegurada nesta segunda-feira (29), em Houston (Estados Unidos). O Brasil superou o Japão por 2 a 1, no sufoco. Após Kaishu Sano abrir o placar, o também volante Casemiro igualou e o atacante Gabriel Martinelli, nos acréscimos, deu o triunfo à seleção canarinho pelos 16 avos de final.

Na reta final, o Brasil atuará sempre nos Estados Unidos. Se passar às quartas de final, a seleção canarinho joga no dia 11 de julho, um sábado, às 18h, em Miami.

Caso chegue à semifinal, o jogo será às 16h de 15 de julho, uma quarta-feira, em Atlanta. Se perder, o confronto valendo o terceiro lugar será três dias depois, às 16h, em Miami. Se for à final, a decisão será em 19 de julho, um domingo, também às 16h, em Nova Jersey.

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