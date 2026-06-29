SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ONPE (Oficina Nacional de Processos Eleitorais), órgão responsável pela apuração das eleições no Peru, contabilizou hoje 100% das atas de votação. Com o resultado, Keiko Fujimori se tornou a virtual presidente do país.
Keiko Fujimori superou Roberto Sánchez em quase 50 mil votos. Segundo o resultado final, a candidata de direita contabilizou 9.223.396, enquanto o rival de esquerda somou 9.173.755 votos.
Disputa permaneceu acirrada durante quase toda a apuração. A diferença entre os candidatos seguiu pequena ao longo da contagem e exigiu a análise de atas e votos que ainda estavam sob avaliação dos Júris Eleitorais Especiais.
Keiko ampliou vantagem na reta final. O resultado com 100% das atas processadas confirmou a liderança consolidada pela candidata nos últimos momentos da apuração, segundo os dados divulgados pela ONPE.
Votação no Peru
Keiko: 9.223.396 votos (50,135%)Sánchez: 9.173.755 votos (49,865%)Keiko vence na Câmara dos Deputados
Bancada aliada de conservadora conquistou espaço. A coalizão conquistou 41 cadeiras, seguido pelo Juntos por el Perú, que apoia Sánchez, com 32 representantes, segundo o jornal La República.
Resultados finais estabeleceram distribuição de cadeiras. Foram 130 entre seis organizações políticas que conquistaram representação.