Depois de vencer por 2 a 1 o jogo contra o Japão , nesta segunda-feira (29), o Brasil terá pelo caminho na Copa do Mundo a Noruega ou a Costa do Marfim nas oitavas de final.

O adversário da equipe de Carlo Ancelotti será o vencedor da partida que terá o atacante norueguês Erling Haaland em campo, contra o time sul-americano, às 14h.

O jogador, que faz sua primeira Copa, já fez quatro gols em duas partidas na competição, mas foi poupado do último jogo, contra a França, quando a Noruega perdeu por 4 a 1.

A equipe já estava classificada, depois de golear o Iraque por 4 a 1 e derrotar o Senegal por 3 a 2. A equipe passou para a segunda fase na vice-liderança do Grupo I.

No jogo contra a Costa do Marfim, que será disputado em Dallas, nos Estados Unidos, o técnico norueguês Stale Solbakken garantiu que Haaland entrará em campo como titular. Ele recolocou a Noruega no circuito do Mundial depois de quase três décadas.

Além de grande pontuador, o jogador também fez história ao usar na camisa da seleção da Noruega, desde 2025, o nome da mãe, Gry Marita Braut. Ela também foi atleta, uma lenda do heptlato e campeã nacional nas décadas de 1980 e 1990.

"A Noruega é a favorita e vem com o 'cometa Halland'", brincou a comentarista de esporte da Rádio Nacional e da TV Brasil Luciana Zogaib.

Ele avalia que o Brasil precisará redobrar a marcação, se for o caso, e frear o centroavante.

A mesma opinião tem a outra comentarista esportiva da TV Brasil Rachel Motta. Ela alerta para as jogadas aéreas do time, além do sistema defensivo.

Essas jogadas foram uma das apostas da seleção norueguesa, inclusive, buscando o Halland, por conta da estatura do time, acima da média [dos jogadores do mundial]", avalia.

A Costa do Marfim também não é um time fraco, analisa Zogaib. "É um time com bastante movimentação e velocidade, da escola africana de futebol", explica.

A equipe ficou em segundo lugar no Grupo E e, apesar da competência, perdeu para Alemanha, depois de uma vitória de 1 a 0 contra o Equador e 2 a 0 contra Curaçau.

A Costa do Marfim é liderada por Yan Diomandé, um dos destaques deste Mundial. Durante o torneio, ele é negociado pelo Paris Saint-Germain, um dos maiores times europeus. Hoje, ele joga na Alemanha e viralizou nas redes, recentemente, ao publicar uma carta para a irmã mais nova, Roxane Diomandé, morta em circunstâncias suspeitas, em 2025. Ele fala sobre a importância dela para superar a pobreza e no sucesso de sua carreira profissional.

De acordo com a comentarista Rachel Motta, a Costa do Marfim tem uma equipe "com equilíbrio coletivo", o que explica sua eficiência.

"O time não sofreu goleadas, levou só três gols e marcou quatro, e tem um sistema de marcação e contra-ataque ofensivo, veloz e potente", destaca.

A equipe foi a vencedora a Copa Africana das Nações (CAN) em 2024.

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