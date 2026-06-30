LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca começou sua campanha em Wimbledon com vitória convincente sobre o espanhol Roberto Bautista Agut, em três sets, e confirmou o bom momento após a campanha histórica em Roland Garros.

Na estreia na grama londrina, o brasileiro mostrou solidez nos momentos decisivos e boa adaptação a uma superfície que exige leitura diferente de jogo, especialmente pelo peso do saque e pela velocidade dos pontos.

Mesmo diante de um adversário experiente e com histórico relevante no torneio -semifinalista em Wimbledon e também com bons resultados na grama-, João conseguiu impor ritmo em momentos-chave, como no tie-break do primeiro set e nas quebras decisivas das parciais seguintes.

A vitória reforça a confiança do brasileiro na transição entre superfícies e na continuidade da boa fase na temporada. E após a partida, ele avaliou o que o desempenho representa para o restante da competição na grama.

"Mostra que sou capaz de boas coisas, mostra que eu joguei um jogo excepcional. Acho que eu fui bastante sólido hoje, joguei contra um adversário muito difícil", disse Fonseca, após estreia em Wimbledon.

"Feliz com a forma que lidei com isso. Me mostra mais caminhos. A grama foi uma superfície na qual... bom, nas duas semanas anteriores eu não consegui performar tão bem, então fico feliz com essa vitória. É partida a partida. Vamos com tudo", continuou.

João também projetou os desafios da grama e os tipos de rival que podem dificultar sua caminhada no torneio. O brasileiro destacou o impacto do saque na superfície e a necessidade de adaptação constante.

Jogadores como Giovanni Mpetshi Perricard, Reilly Opelka e Jannik Sinner foram citados por João como exemplos de atletas que podem complicar na grama -Opelka, porém, desistiu do Grand Slam na última semana por causa de uma lesão.

Perricard se destaca pelo saque extremamente potente, enquanto Sinner alia um serviço forte à agressividade nas trocas, características que ganham ainda mais valor em Wimbledon e o levaram ao posto de número 1 do ranking.

"Eu acho que para mim, vendo o piso de grama como uma superfície rápida, eu diria que os mais [temidos] são tenistas como Perricard, Opelka ou Yannick (Sinner). Provavelmente esses caras, porque o serviço vale muito. Então eu preciso entrar no jogo pensando e aceitando que posso receber muitos aces. Eu acho que vai ser difícil", afirmou ainda o tenista.