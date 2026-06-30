SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bia Haddad Maia, 30, perdeu da russa Maria Timofeeva por 2 sets a 0 (2-6 2-6) na primeira rodada de Wimbledon e está eliminada do Grand Slam.

A tenista paulista, que já foi top 10 do ranking da WTA (Women's Tennis Association) enfrenta uma longa sequência de maus resultados. Neste ano, por exmeplo, não conseguiu passar da primeira fase de nenhum dos três Grand Slam disputados até o momento -no Aberto da Austrália, caiu para a cazaque Yulia Putintseva; em Roland Garros, para a britânica Francesca Jones.

Seu desempenho ruim se estende a outros torneios. De acordo com a WTA, ela venceu 4 partidas e perdeu 18 neste ano. Perdeu, inclusive, para tenistas com posições bem piores que a sua no ranking.

No WTA 125 de Figueira da Foz, em Portugal, por exemplo, foi derrotada pela americana Sachia Wickery, então 693ª do mundo; no WTA 500 de Queen's, em Londres, caiu ainda na fase qualificatória para a britânia Heather Watson (então 340ª).

O mau desempenho fez com que Bia caísse muito no ranking. Hoje, é a 134ª do mundo.

Há pouco mais de três anos, o cenário era diferente. Em 8 de maio de 2023, a brasileira estava em décimo no ranking da WTA. Naquele ano, chegou às semifinais de Roland Garros. Em 2024, foi até as quartas de finais do US Open.

Além das derrotas, Bia teve problemas com sua saúde mental no ano passado. Ela, inclusive, encerrou a temporada antes do previsto.

Nos últimos 18 meses, houve troca de técnico, saída de membros da comissão e reorganização do trabalho de apoio mental. O técnico atual é o espanhol Carlos Martinez Comet,