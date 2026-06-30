A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, nesta terça-feira (30), que Lucas Paquetá está com uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. O meia do Flamengo se contundiu no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, em Houston (Estados Unidos), na última segunda-feira (29), que levou o Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo.

Paquetá colocou a mão na coxa lesionada nos acréscimos da primeira etapa. Mancando, precisou do auxílio dos atacantes Neymar e Endrick para sair de campo no intervalo. O último deles, inclusive, foi o escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti para o lugar do camisa 20, que foi titular dos quatro jogos já disputados pela seleção brasileira neste Mundial.

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A CBF não deu previsão de retorno. A nota relatou apenas que o meia "seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível". Resposta semelhante à dada no último dia 21, após a lesão do atacante Raphinha - que também foi no posterior da coxa, mas a direita.

O Brasil volta a campo no domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey (Estados Unidos), para enfrentar o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. A expectativa é que Lucas Paquetá desfalque a seleção canarinho nas oitavas de final. O técnico Carlo Ancelotti, após o triunfo sobre o Japão, admitiu que pode utilizar novamente Endrick na vaga do meia. Outra opção é justamente Neymar.



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