SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado de agentes livres da NBA abre nesta terça-feira (30) para negociações às 19h (de Brasília).

O principal nome no mercado é Lebron James. O ala de 41 anos avisou o Los Angeles Lakers que não seguirá na franquia para a temporada 2026/27, e a equipe já até se despediu do atleta nas redes sociais.

De acordo com Marc Stein, correspondente da NBA, os Warriors de Stephen Curry lideram a corrida para assinar com LeBron James.

Os Warriors precisam liberar dinheiro em seu teto salarial para conseguir fechar com LeBron, mas o time de São Francisco já faz movimentações para conseguir dar um time competitivo para Curry.

O Cleveland Cavaliers e o Miami Heat, onde Lebron conquistou títulos, também têm interesse em repatriá-lo.

Outros nomes famosos nessa free-agency são: James Harden, Jalen Duren, Tari Eason, Draymond Green, Tobias Harris, Rui Hachimura, Tobias Harris, Gary Payton II e Russel Westbrook.