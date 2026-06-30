(UOL/FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (30), chega ao fim o contrato de empréstimo de João Paulo com o Bahia.

Com o término do vínculo, o goleiro de 31 anos retorna, a partir de quarta-feira (1º), oficialmente ao Santos, clube com o qual tem contrato até dezembro de 2027.

Apesar do retorno, o atleta não deve permanecer na Vila Belmiro para a sequência da temporada.

De acordo com o apurado pela reportagem, a comissão técnica alvinegra não pretende reintegrar João Paulo ao elenco profissional.

O goleiro passou os últimos 12 meses emprestado ao Tricolor de Aço, mas o Grupo City optou por não exercer o direito de compra fixado no contrato.

No cenário atual, a situação de João Paulo só será reavaliada pela diretoria santista caso o titular Gabriel Brazão seja negociado na janela de transferências.

Essa possibilidade, no momento, parece distante de se concretizar.

BRAZÃO DEVE PERMANECER NO SANTOS

Por mais que o mercado esteja parado à espera da abertura da janela, o Santos ainda não foi procurado ou sondado por nenhuma equipe interessada em Brazão.

Se nada mudar nas próximas semanas, ele continuará como dono da meta santista.

A calmaria em relação ao seu nome marca uma mudança de postura interna.

Antes da paralisação do calendário do futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo, Brazão era visto pela diretoria como o principal ativo financeiro do elenco para fazer caixa.

O próprio jogador havia ficado incomodado com o comportamento do clube na época e considerou seriamente uma saída. O cenário interno, contudo, parece ter se ajustado, e o camisa 77 deve permanecer.

Sem espaço para João Paulo, a diretoria santista adota a paciência.

Pelo histórico do atleta, a cúpula alvinegra acredita que, assim que a situação de Brazão for definita, propostas por João Paulo devem surgir naturalmente.