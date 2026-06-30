RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco informou, na tarde desta terça-feira (30), que acertou a extensão do empréstimo do zagueiro Robert Renan até o fim desta temporada. Os direitos do jogador pertencem ao Zenit, da Rússia.

O contrato de Robert Renan tinha validade, inicialmente, até o fim deste mês. O zagueiro chegou ao Cruz-Maltino em agosto do ano passado e o vínculo prevê opção de compra.

O jogador tem sido titular na equipe na passagem por São Januário. O elenco tem Carlos Cuesta, Saldivia, Lucas Freitas e o jovem Walace Fernandes.

Na atual temporada, foram 28 jogos e dois gols. Ele marcou contra o Fluminense, na semifinal do Carioca, e contra o Flamengo, pelo Brasileiro.