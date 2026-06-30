RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Thiago Silva se apresentou ao Fluminense na manhã desta terça-feira (30).
O "Monstro", como foi apelidado pela torcida, se juntou ao elenco e iniciou atividade no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro. Ele desembarcou no Brasil nesta terça-feira (30).
Thiago Silva assinou contrato com o Tricolor até dezembro deste ano. O anúncio do acerto foi feito pelo Fluminense no último dia 22.
Esta será a quarta passagem do zagueiro pelo clube das Laranjeiras, a terceira na equipe profissional. O jogador soma 212 jogos e 19 gols pelo clube.
O jogador se despediu do Fluminense em dezembro do ano passado. Pouco depois, assinou com o Porto, de Portugal, onde atuou nos últimos meses.
O Tricolor vai fazer amistosos no Maracanã durante a pausa para a Copa do Mundo. A equipe de Zubeldia vai enfrentar o Nova Iguaçu, no dia 8, às 20h30 ?jogo que marca a estreia do atacante Hulk? o Bahia, no dia 12 de julho, às 16h.