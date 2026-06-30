SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alexander Zverev confirmou a classificação para a segunda rodada de Wimbledon ao vencer o belga Alexander Blockx por 3 a 1 nesta terça-feira, em Londres. Cabeça de chave número 2 do torneio, o alemão fechou a partida com parciais de 6/4, 6/7(8), 7/6(5) e 7/5.
O confronto, válido pela primeira rodada da chave de simples masculina, foi disputado na Quadra Central do All England Club.
Na próxima fase, Zverev enfrentará o francês Valentin Royer, número 75 do ranking da ATP, que eliminou o britânico Harry Wendelken.
QUEBRA NO FIM DEFINE A PRIMEIRA PARCIAL
O primeiro set foi equilibrado desde o início. Os dois tenistas confirmaram os saques nos oito primeiros games e mantiveram a igualdade até 4/4.
Blockx chegou a ter um break point no sexto game, mas Zverev salvou a oportunidade e evitou a quebra. Na sequência, o alemão aproveitou a primeira chance que teve no confronto para vencer o saque do belga, abrir 5/4 e encaminhar a parcial.
Zverev confirmou o serviço no game seguinte e fechou o set por 6/4 após 30 minutos de disputa.
BLOCKX SALVA SET POINTS E EMPATA
O segundo set foi marcado pelo domínio dos sacadores. Nenhum dos jogadores criou break points, e a definição ficou para o tie-break após a confirmação de todos os games de serviço.
No desempate, Zverev desperdiçou três oportunidades para fechar a parcial. O alemão abriu 7-6, 8-7 e 9-8, mas viu Blockx salvar todas elas.
O belga reagiu na reta final, venceu os dois últimos pontos e fechou o tie-break por 10 a 8 para fazer 7/6(8). Com isso, igualou o confronto em um set para cada lado.
ZVEREV SALVA TRÊS SET POINTS E VIRA TIE-BREAK
O terceiro set começou com pressão de Blockx. Logo no primeiro game, o belga abriu 40 a 0 no saque de Zverev e criou três break points consecutivos, mas o alemão salvou todos e manteve o serviço.
Zverev respondeu no quarto game, quando teve duas chances de quebra, mas Blockx também conseguiu escapar. Sem novas oportunidades, os dois confirmaram os saques até outro tie-break.
No desempate, Blockx abriu 6-3 e ficou a um ponto de vencer o set em três oportunidades consecutivas. Zverev salvou os três set points, empatou a disputa e virou para fechar o tie-break por 7 a 5, fazendo 7/6(5) na parcial.
ZVEREV CONFIRMA A CLASSIFICAÇÃO
O quarto set teve mais quebras do que os anteriores. Blockx venceu o saque de Zverev no quinto game e abriu 3/2, mas o alemão devolveu a quebra imediatamente para deixar tudo igual.
Os dois voltaram a confirmar os serviços até 5/5. No 11º game, Zverev conquistou nova quebra, assumiu a dianteira por 6/5 e passou a sacar para a vitória.
O alemão confirmou o serviço sem perder pontos e fechou o quarto set por 7/5, encerrando a partida após 2h35 de confronto. Zverev terminou o duelo com 21 aces, contra 16 de Blockx. O alemão também venceu 144 pontos, enquanto o belga somou 129.
O cabeça de chave número 2 converteu duas das quatro oportunidades de quebra que teve durante a partida. Já Blockx aproveitou uma das cinco chances que criou.
Com a vitória, Zverev garantiu vaga na segunda rodada de Wimbledon. O próximo adversário será o francês Valentin Royer, que avançou após eliminar o britânico Harry Wendelken.