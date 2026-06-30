SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Alberto Parreira, 83, respondeu bem a uma cirurgia para conter um sangramento nasal e voltou a respirar sem precisar de auxílio de aparelhos.

Parreira está internado desde 16 de junho na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, com quadro de inflamação pulmonar.

No sábado (27), o ex-técnico foi submetido a um procedimento para cauterização de sangramento nasal após uma piora que fez com que precisasse de auxílio de aparelhos para respirar.

Segundo nota do hospital, ele está lúcido, desperto, e não tem previsão de alta da UTI.

Em 2024, Parreira passou por quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin.

Comandante da campanha do Brasil no tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994, ele participou por vídeo da apresentação de Carlo Ancelotti na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no ano passado. Dos Estados Unidos, saudou a chegada do italiano em gravação.

Parreira também foi preparador físico da seleção do tri, comandada por Zagallo em 1970. A dupla voltou à seleção em 2006 ?Parreira como treinador, e Zagallo como auxiliar.

Ele ainda esteve na comissão técnica da Copa do Mundo de 2014, em que Luiz Felipe Scolari foi o técnico.

Além das quatro Copas em que acompanhou o Brasil, dirigiu o Kuwait, em 1982, os Emirados Árabes Unidos, em 1990, a Arábia Saudita, em 1998, e a África do Sul, em 2010.