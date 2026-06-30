SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians autorizou o atacante Jesse Lingard para viajar à Inglaterra e acompanhar o funeral do avô.

O jogador foi liberado pelo departamento de futebol após as atividades desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e retornará aos treinamentos no sábado.

A ausência do inglês ocorre durante a intertemporada do Timão. O clube aproveita a pausa no calendário para intensificar a preparação visando à sequência do segundo semestre.

HOMENAGEM AO AVÔ

O avô de Lingard morreu no último dia 11 de junho. Na ocasião, o atacante prestou uma homenagem nas redes sociais.

Descanse em paz, vovô. Embora seja difícil dizer adeus, eu sei que agora você está nas mãos de Deus e em paz. Saber que você se reencontrou com a vovó me deixa feliz.Jesse Lingard

Antes do falecimento, o Corinthians já havia liberado o atleta para viajar à Inglaterra no fim de maio, quando o familiar enfrentava problemas de saúde e estava internado. Na ocasião, Lingard desfalcou a equipe na partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, para acompanhar a situação da família.

Agora, o clube voltou a autorizar a viagem para que o atacante participe da cerimônia de despedida.

PREPARAÇÃO SEGUE

Enquanto Lingard vai para a Inglaterra, o restante do elenco segue a rotina de treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava. Nesta terça-feira, os jogadores participaram de atividades em dois períodos.

Pela manhã, após uma ativação na academia, o técnico Fernando Diniz comandou exercícios de ataque contra defesa, infiltração e finalização. O elenco também realizou um trabalho de enfrentamento com foco em pressão na retomada da posse de bola, transição e balanço defensivo. À tarde, os atletas fizeram um treinamento de força na academia.

O Corinthians volta aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, novamente em dois períodos, dando sequência à preparação para a retomada da temporada.