(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos encaminhou a realização de um amistoso contra o União São João para o próximo sábado (4), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Na manhã desta terça-feira (30), representantes do Peixe fizeram uma vistoria técnica no estádio e agendaram a partida para as 11 horas (horário de Brasília).

Será a primeira vez que o Santos atuará no Pacaembu após a sua ampla reforma.

A última apresentação do Peixe no tradicional palco paulistano aconteceu há seis anos, quando o Alvinegro ficou em um empate sem gols com o Palmeiras, em confronto válido pelo Campeonato Paulista.

Há pouco mais de uma semana em intertemporada, o técnico Cuca terá a oportunidade de fazer testes na equipe com base naquilo que vem trabalhando em dois períodos no CT Rei Pelé.

A ideia da diretoria e da comissão técnica é dar ritmo de jogo ao elenco em um ambiente de competitividade.

O foco é ajustar o time visando a retomada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no dia 16 de julho contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, e, posteriormente, o duelo contra a Universidad Central da Venezuela, pela repescagem da Copa Sul-Americana.

Adversário escolhido para o teste, o União São João se prepara para estrear na Copa Paulista contra o XV de Piracicaba.

A equipe de Araras terminou a Série A3 do Campeonato Paulista deste ano na 9ª colocação, com 22 pontos conquistados em 15 partidas disputadas.