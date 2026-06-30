RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Street League Skateboarding (SLS) retorna ao Brasil com o SLS Rio Takeover, que será realizado no dia 9 de agosto, no Maracanãzinho.

"Tenho um carinho pelo Rio de Janeiro porque foi lá que vivi um dos momentos mais marcantes da minha vida, ao conquistar meu primeiro título do SLS Super Crown em 2022. Estou muito feliz em competir em mais um SLS Takeover, e fazer isso no Rio torna tudo ainda mais especial. Tenho certeza de que a energia da torcida brasileira fará toda a diferença", disse Rayssa Leal.

O QUE ACONTECEU

A disputa no Rio de Janeiro será a terceira parada. O calendário da temporada é formado por sete etapas ?já aconteceu em Sydney, na Austrália, e Los Angeles, nos Estados Unidos. Depois da Cidade Maravilhosa, volta a Los Angeles, vai a Paris, na França, Tóquio, no Japão, e pode retornar ao Brasil.

O SLS Rio Takeover é um novo capítulo na relação do Rio de Janeiro com a liga. Após sediar o SLS Super Crown em 2022, a cidade volta ao calendário internacional da SLS.

"Levar o SLS Championship Tour de volta ao Rio de Janeiro é algo muito especial para nós. O Brasil possui uma das comunidades de skate mais apaixonadas e influentes do mundo, além de alguns dos maiores talentos da modalidade. Depois da passagem marcante da SLS pela cidade em 2022, estamos entusiasmados em retornar com o SLS Rio Takeover e levar a energia da liga a um palco icônico como o Maracanãzinho", afirma Tal Cooperman, CMO da Thrill Sports.

O torneio terá o formato Spot Takeover, com foco nas melhores manobras. Fora das pistas, haverá um festival que contará com ativações para o público.

A expectativa da organização é de que o evento receba 10 mil pessoas. Haverá diferentes categorias de ingressos, vendidos exclusivamente pela Ticketmaster ?a novidade é o SLS Experience, que oferece assentos ao lado da pista e sessão de autógrafos. Clientes do Banco do Brasil terão pré-venda exclusiva nos dias 6 e 7 de julho. A venda para o público geral começa em 8 de julho. As informações completas serão divulgadas em breve.

TÊNIS NO MARACANÃZINHO

O Maracanãzinho vai voltar a receber partidas de tênis após 14 anos. O ginásio será sede do UTS, torneio idealizado por Patrick Mouratoglou, ex-treinador de Serena Williams.

A primeira edição na América do Sul vai ocorrer entre os dias 16 e 18 de julho. O torneio vai contar com a presença de João Fonseca.