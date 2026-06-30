(UOL/FOLHAPRESS) - Serena Williams foi eliminada na primeira rodada de Wimbledon ao perder para a australiana Maya Joint por 2 sets a 1 nesta terça-feira. A jovem venceu a heptacampeã do torneio com parciais de 6/3, 6/7 (6) e 6/3.
A partida marcou o retorno de Serena às disputas de simples em um Grand Slam. A americana de 44 anos não atuava em uma chave individual deste nível desde o US Open de 2022 e recebeu um convite da organização para disputar Wimbledon.
Na segunda rodada, Joint enfrentará a filipina Alexandra Eala, número 32 do ranking da WTA. Mais cedo, Eala venceu a mexicana Renata Zarazúa por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.
JOINT CONTROLA O PRIMEIRO SET
Joint largou em vantagem ao conseguir duas quebras de serviço na primeira parcial. A australiana abriu a diferença ainda no segundo game e administrou a vantagem até o fim do set.
Serena teve uma oportunidade de quebra quando o placar estava em 3/2 para a adversária, mas não conseguiu converter. Joint fechou a parcial em 6/3 após 35 minutos.
O desempenho da australiana no saque também apareceu nas estatísticas. Joint encerrou a partida com dez aces, contra sete de Serena.
SERENA REAGE, MAS AUSTRALIANA VOLTA AO CONTROLE
O segundo set foi o mais equilibrado da partida. Joint conseguiu uma quebra logo no início e abriu 2/0, mas Serena reagiu ao devolver a quebra no quarto game.
A americana voltou a quebrar o saque da adversária para fazer 5/4 e sacar para fechar a parcial. Joint, porém, devolveu a quebra imediatamente e levou a definição para o tie-break.
Sem novas quebras nos games seguintes. Serena venceu o desempate por 8 a 6 e fechou o set em 7/6 após 1h06min.
O equilíbrio permaneceu no início da parcial decisiva. Serena conquistou uma quebra no segundo game e abriu 2/1, mas Joint respondeu imediatamente com uma quebra de volta.
A australiana venceu quatro dos cinco games seguintes e abriu 5/2. Serena ainda confirmou um saque para reduzir a diferença, mas Joint fechou a partida no game seguinte, após 2h21min de confronto.
As estatísticas finais mostraram vantagem de Joint nos principais fundamentos. A australiana venceu 115 pontos, contra 100 de Serena, anotou 39 winners, diante de 24 da americana, e converteu cinco dos 11 break points que teve.
SERENA SEGUE NAS DUPLAS
A eliminação encerrou a participação de Serena na chave de simples, mas a americana continua no torneio de duplas femininas.
Ela atuará ao lado da irmã, Venus Williams. A estreia da parceria está prevista para quinta-feira, contra a colombiana Camila Osorio e a argentina Solana Sierra.
As irmãs Williams somam seis títulos de duplas em Wimbledon.