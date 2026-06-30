RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor de futebol José Boto deu indícios de como a diretoria do Flamengo vai se comportar no mercado da bola neste meio do ano. O dirigente ressaltou que o clube "não tem dinheiro infinito" e que as janelas de transferências anteriores foram de "muitos gastos".

Ao mesmo tempo, Boto fez elogios ao elenco rubro-negro e indicou que a cúpula vai avaliar também jogadores da base para serem utilizados no restante da temporada.

"A janela só abre dia 19. É uma janela especial por vários motivos. As duas últimas foram de muitos gastos, o Flamengo não tem dinheiro infinito. Por outro lado, dizem que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas, não podemos a cada janela trazer sete, oito jogadores. É falta de respeito até com os jogadores que temos. É óbvio que temos necessidades, mas não queremos gastar mais do que é devido, queremos acertar o máximo possível, também ver os meninos que temos aqui", disse Boto à FlamengoTV..

O diretor de futebol pontuou ainda que, em um cenário geral, as negociações devem ganhar novos contornos após a Copa do Mundo. Apesar de admitir que o grupo rubro-negro tem lacunas, garante que "não estamos desesperados".

"Tem que saber que é uma janela diferente pelo dinheiro que foi gasto nas outras janelas. Em ano de Copa o mercado só começa a mudar depois de a Copa acabar. Tem um efeito dominó, vai mexendo em cima, depois embaixo. Temos necessidades, mas não estamos desesperados. Queremos trazer os reforços certos, que sirvam o treinador quer e elevem o nível da equipe. Vamos com calma e estar atentos. Na altura certa vamos trazer os reforços necessários para a equipe", disse.

"Um dos problemas do calendário no Brasil é que não há tempo para se ver nada. Jogando de três em três dias é um treino de recuperação, outro de preparação. Os treinadores não têm tempo para olhar para os jogadores que não fazem parte do elenco. Esse período ele vai ter tempo com calma e sem a pressão dos resultados de olhar os meninos, ver como jogam, como se comportam", completou.

O Flamengo está em um período de treinos em Portugal A primeira será realizada na cidade de Lagos, entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Em seguida, a delegação seguirá para Estói, onde permanecerá até 12 de julho.

O Rubro-Negro vai ter três amistosos neste período. No dia 3 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília), o Rubro-Negro enfrenta o River Plate. Em 8 de julho, às 20h30 no horário local (16h30 de Brasília), o Lausanne-Sport, da Suíça. Já o Benfica será o adversário do dia 11, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília).

"São três jogos em que um poderia ser a final da Libertadores, com Flamengo e River. O outro é o Lausanne, uma equipe suíça com algum valor. Depois o Benfica, que é uma equipe habituada a ser campeã, com participações na Champions. Vai colocar a prova em que estado estamos", disse

"O importante não é o resultado, porque aqui não se ganha nada, se ganha em dezembro, mas é importante para ver em que estado estamos, ver como alguns desses meninos que vieram vão integrar. Tem todas as condições para ser um período benéfico", afirmou.