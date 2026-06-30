SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Trejo, jogador argentino que perdeu a esposa e os dois filhos em um terremoto na Venezuela, está sendo sedado e aguarda a chegada de familiares ao país.

Irmã do atleta, Karen Trejo disse ao programa argentino Noticiero Doce que o estado emocional dele é grave desde a confirmação das mortes. "O Lucas está sendo sedado porque está muito mal e não tem nenhum familiar com ele. Precisamos que vocês viajem o mais rápido possível, porque nesta quarta-feira (1º) será a cremação dos corpos e precisamos que vocês estejam com ele", afirmou para o noticiário da emissora El Doce, da região de Córdoba, na Argentina.

Karen afirmou que a família quase não conseguiu falar com o jogador nos dias seguintes ao tremor. "Falamos com o Lucas apenas uma vez nesses dias. Ele não conseguiu ficar com o celular, porque esteve retirando os escombros, um por um, e não conseguimos voltar a entrar em contato com ele.", relatou.

Ela disse que as notícias sobre a busca chegaram por uma amiga que vive na Venezuela e por um grupo de WhatsApp com amigos e colegas do zagueiro. "Justamente naquele dia, eles estavam procurando com as máquinas e, no mesmo grupo, nos avisaram que haviam encontrado os três corpos", contou.

A irmã também relatou que a confirmação das mortes ocorreu durante uma arrecadação para custear a viagem de parentes. "Foi justamente no momento em que estávamos fazendo campanhas para arrecadar dinheiro. A mãe do Lucas também queria viajar, assim como a mãe da minha cunhada, e tudo aconteceu no meio da arrecadação", disse.

Segundo Karen, a família tenta acelerar a ida de parentes para acompanhar o jogador na liberação dos corpos e no retorno à Argentina. "O Lucas precisa da família dele lá, sem falta. Eles precisam receber os corpos dos filhos e da esposa dele para depois voltar para a Argentina", afirmou.

VIAGEM DA FAMÍLIA FOI ALTERADA

Karen disse que o pai de Lucas não vai viajar por causa do estado de saúde, que piorou após a notícia. "Meu pai iria viajar para a Venezuela na sexta-feira, mas, quando a triste notícia veio à tona, os planos mudaram", relatou.

Ela contou que o pai teve um pico de estresse e precisou de atendimento médico, o que inviabilizou a viagem. "Ele, obviamente, quer ir abraçar o filho, mas, no sábado, com toda essa situação, teve um pico de estresse. Tivemos que levá-lo ao médico, aplicaram uma injeção nele. Agora ele está bem, mas não tem condições nem de pegar um celular, muito menos de viajar", afirmou.

Com isso, a família remarcou as passagens para que um irmão e um primo do jogador embarquem para a Venezuela. "Conseguiram alterar as passagens para que meu irmão e um primo viajassem", disse.

O QUE SE SABE SOBRE A TRAGÉDIA

Esposa e filhos de Trejo foram encontrados sob os escombros de um prédio em La Guaira, na Venezuela, após um terremoto, de acordo com o jornal argentino Olé. Yanina Maranella morreu ao lado das crianças Aarón, de sete anos, e Ainhoa, de cinco.

Trejo joga no Club Sport Marítimo La Guaira e não estava em casa no momento do terremoto, segundo o Olé. Ele estava em Caracas, concentrado com o time para um jogo da Copa Venezuela, e voltou para participar das buscas.