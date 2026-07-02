A parceria 100% brasileira, formada pelo gaúcho Rafael Matos, número 35 do ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), e o catarinense Orlando Luz (49º) foi superada por Théo Arribagé (23º) e Albano Olivetti (21º) logo na primeira rodada. Os franceses precisaram de pouco mais de uma hora para vencer por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2.

A parceria do gaúcho Marcelo Demoliner (65º) com o indiano Sriram Balaji (59º) também caiu na estreia. Eles sofreram a virada contra o belga Sander Gillé (77º) e o holandês Sem Verbeek (73º), que ganharam por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/6 (7-2) e 6/4, em duas horas de partida.



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Quarta de altos e baixos

Na quarta-feira (1º), o tênis brasileiro teve uma vitória e uma derrota nas duplas masculinas. Campeão de Wimbledon em 2017, o mineiro Marcelo Melo (44º) atuou ao lado do argentino Andrés Molteni (45º). Eles não resistiram ao croata Nikola Mektic (20º) ao norte-americano Austin Krajicek (55º), que venceram por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 4/6 e 6/2, em uma hora e 48 minutos de jogo.

"Conseguimos entrar em jogo depois, mudar o momento. Mas, no terceiro set, quebraram [expressão usada quando o tenista vence o game em que o adversário está sacando] bem no começo e acabou atrapalhando um pouco a maneira como vínhamos jogando. Acho que essa quebra definiu o final", avaliou Melo, por meio da assessoria de imprensa.

O único brasileiro vivo no torneio masculino de duplas é Fernando Romboli. Na quarta, o carioca, número 83 do mundo, classificou-se à segunda rodada ao lado do australiano John-Patrick Smith (60º). Eles derrotaram os poloneses Karol Drzewiecki (94º) e Kamil Majchrzak (893º em duplas, 45º em simples) por 2 sets a 1, com emocionantes parciais de 5/7, 7/6 (11-9) e 7/6 (10-8). Foram duas horas e 33 minutos de partida.

Romboli e Smith aguardam a parceria ganhadora do jogo entre os espanhóis Pablo Carreno Busta (71º em simples, sem ranking de duplas) e Jaume Munar (44º em simples, 328º em duplas) contra o argentino Guido Andreozzi (16º) e o francês Manuel Guinard (17º). O confronto está previsto para a tarde desta quinta.

Luisa e João em quadra

Nesta sexta-feira (3), a expectativa é pela estreia de Luisa Stefani no torneio feminino. A paulista, número sete do ranking de duplas pela Associação de Tênis Feminino (WTA), e que tem a canadense Gabriela Dabrowski (3ª) como parceira, terá pela frente a polonesa Alicja Rosolska (1822ª, foi a 23ª em 2019) e a chilena Alexa Guarachi (844ª, esteve em 11º em 2021). O jogo está na agenda do dia, ainda sem horário marcado.

Quem teve a partida confirmada foi João Fonseca. Número 27 do ranking de simples da ATP, o carioca pega o russo Roman Safiullin (132º) às 7h (horário de Brasília) desta sexta, na terceira rodada do torneio masculino individual. Se vencer, o brasileiro avança às oitavas de final e já isola a campanha de 2026 como a melhor da carreira em Wimbledon.

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brasil | duplas masculinas | grand slams | João Fonsec | Luisa Stefan | Torneio de Wimbledon