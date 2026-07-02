"O mister sabe como posso contribuir. Ele não vai fazer o melhor para mim, mas pela equipe. E é isso que ele tem de melhor. As coisas acontecem. Parece que Deus olha para ele e diz que é iluminado. Todos os jogadores aqui seguem o plano do mister. Vou escutar e fazer o que ele me pedir", afirmou o atacante.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Endrick é um dos nomes cotados para o lugar de Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na última segunda-feira (29), que classificou o Brasil às oitavas de final da Copa. O camisa 19 da Amarelinha foi escolhido para substituir o meia no intervalo do jogo passado, quando os japoneses venciam por 1 a 0.

No próximo domingo (5), às 17h (horário de Brasília), o desafio será contra a Noruega, em Nova Jersey, valendo um lugar nas quartas de final. O atacante, porém, desconversou sobre ser escolhido para a vaga de Lucas Paquetá, ao ser perguntado como seria dormir no dia anterior ao jogo.

"Vou dormir como um bebê [risos]. Faço minha oração, converso com Deus e fico tranquilo, que as coisas vão acontecer no momento certo", resumiu o jovem, estreante em Copas e que revelou conversas frequentes com atletas veteranos da equipe, entre eles o atacante Neymar, para adquirir experiência.