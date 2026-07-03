A primeira partida será entre Austrália e Egito. As equipes se enfrentam em Dallas (EUA), às 15h (horário de Brasília).

Mais tarde, às 19h, é a vez do confronto entre Argentina e Cabo Verde, em Miami.

A última partida do dia será entre Colômbia e Gana, às 22h30, em Kansas City.

Os vencedores avançam às oitavas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

No sábado acontecem os dois primeiros jogos das oitavas de final: Canadá e Marrocos, às 14h, e Paraguai e França, às 18h. No domingo, o Brasil enfrenta a equipe da Noruega às 17h.

Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos

Jogos desta sexta-feira, 3 de julho

15h Austrália x Egito (Dallas)

19h Argentina x Cabo Verde (Miami)

22h30 Colômbia x Gana (Kansas City)

Desempenhos

A seleção da Austrália terminou a fase de grupos em segundo lugar no Grupo D, atrás dos Estados Unidos. O Egito ficou em segundo lugar no Grupo G, com saldo menor que a Bélgica.

A Argentina ficou na liderança do Grupo J, superando os times da Áustria, Argélia e Jordânia. A equipe de Cabo Verde acabou a primeira fase em segundo lugar no Grupo H, atrás da Espanha

O time da Colômbia ficou na liderança do Grupo K, à frente de Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A seleção de Gana acabou a fase de grupos em terceiro lugar no Grupo L, mesmo assim se classificou para o mata-mata.

Tags:

Copa do Mundo 2026 | Mata-mata | Oitavas de Fina