O Brasil viveu um dia de emoções distintas no Torneio de Wimbledon, um dos quatro principais do tênis mundial, os Grand Slams.

Porém, na chave de duplas femininas, Luisa Stefani estreou com vitória, enquanto a também paulista Laura Pigossi, que herdou uma vaga de última hora, caiu na primeira rodada.

Número 27 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), João foi superado pelo russo Roman Safiullin (132º) por 3 sets a 0, com triplo 6/3, em 2 horas e 9 minutos de partida.

O adversário do carioca, que foi o 36º do mundo em 2024, já tinha eliminado o compatriota Andrey Rublev (13º) na estreia. O brasileiro, por sua vez, repete a campanha de 2025, quando também caiu na terceira rodada de Wimbledon.

Luisa, a sétima melhor duplista do mundo pela lista da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), e a canadense Gabriela Dabrowski (3ª) precisaram de 58 minutos para avançarem à segunda rodada do torneio. Elas superaram a parceria da polonesa Alicja Rosolska (1822ª, era 23ª em 2019) com a chilena Alexa Guarachi (844ª, esteve em 11º em 2021) por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

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