Os Faraós (apelido da seleção africana) se lançaram ao ataque na prorrogação, mas sem sucesso. No entanto, a qualidade dos egípcios fez a diferença na definição da vaga na cobrança dos pênaltis. Logo na primeira cobrança, o zagueiro australiano Souttar isolou a bola e depois Herrington também desperdiçou com bola na trave. Do lado egípcio, marcaram Sabar, Rabia, o camisa 10 Mohamed Salah, de cavadinha, e por último o zagueiro Hossan Abdelmaguid.
Em sua quarta participação em Mundiais, os Faraós já reescreveram a história três vezes nesta edição: conseguiram a primeira vitória no torneio (3 a 1 contra a Nova Zelândia na fase de grupos), avançaram à segunda fase, e hoje garantiram presença nas oitavas.
Na próxima fase o Egito terá pela frente o vencedor do embate entre a atual campeã mundial Argentina e Cabo Verde, que se enfrentam às 19h (horário de Brasília) desta sexta (3), em Miami (EUA).
Australia's equaliser takes the game to extra time in Dallas! #FIFAWorldCupFIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
O primeiro tempo mal começou e por pouco Volpato não abre o placar para os australianos. Sem marcação, o camisa 20 recebe a bola no meio do campo, avança e arrisca uma bomba de fora da área, que acerta o travessão do gol de Shobeir. Depois, aos 12 minutos, foi o Egito que saiu na frente do marcador em jogada ensaiada de bola parada. Ashour cobra falta e no desvio da zaga a bola cai nos pés de Marmoush, que rola para Hafez levantar na área para o próprio Ashour cabecear para o fundo da rede.
Atrás no placar, os australianos subiram a marcação, mas pouco atacaram. Já os egípcios passaram a ditar o ritmo de jogo, apostando nas bolas longas. Uma delas ao 20 minutos, quando Fathy da linha intermediária faz lançamento perfeito para Zico chutar cara a cara com o goeliro Shobeir, mas o camisa 11 bateu rasteiro para fora. Mesmo que acertasse, o gol não valeria, pois a arbitragem assinalou impedimento. O jogo seguiu moroso: os australianos com dificuldade na criação de jogadas, e os egípcios com mais posse de bola, embora pouco assertivos..
Emam Ashour gives Egypt an early lead! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nguDy92dPOFIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
Após o intervalo, com apenas 9 segundos, os egípcios quase ampliaram em Dallas. Zico deu passe na entrada da área para Marmoush avançar, se livrar da marcação e bater firme, sem chances para o goleiro, mas a bola saiu rente à trave direita. Os australianos voltaram do intervalo mais propositivos, com boas investidas pela lateral esquerda. E foi por ali, em cobrança de falta, que a Austrália igualou o placar. ONeill levantou na área para Souttar, de 1,98 de altura, testar para o gol, mas ao tentar desviar, o egípcio Hany acabou marcando contra.
A partir daí as equipes passaram a ficar mais cautelosas. Os australianos recuaram ainda mais e até tiveram chances de gol em algumas bolas aéreas, mas não foram efetivos. Nos minutos finais, Salah cobrou escanteio perfeito para Rabia, que cabeceou com perigo em cima do goleiro Beach, que salvou o gol australiano com ótima defesa. Depois, aos 50 minutos, Salah deu passe para Hassan chutar certeiro, mas Souttar conseguiu desviar.
Prorrogação
Os egípcios seguiram com intensidade total, Aos 2 minutos, Hassan lançou para Marmoush na grande área, que rolou para Salah disparar uma bomba, mas a bola passou por cima do travessão. No jogo de ataque contra defesa, os egípcios mostraram mais empenho em não levar a decisão do jogo para as penalidades. Aos 12 minutos, Ashour partiu do círculo central e chutou com perigo de fora da área, mas a bola passou à esquerda do goleiro Beach.
They made us proud.. as always #egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/pcJ0Km1dz5Egypt National Team (@EgyptNT_EN) July 3, 2026
No segundo tempo os egípcios se plantaram no campo ofensivo e aceleraram o jogo. Aos 6 minutos, Salah rolou dentro da área para Ashour bater colocado, mas o altíssimo Souttar desviou para fora. Três minutos depois, Hassan arrancou pela direita, escapou da marcação e invadiu a grande área, mas quando se preparava para cruzar, foi parado com carrinho de Herrington. Na reta final, na jogada de ataque dos australianos, Touré sofreu falta. Hrustic cobrou na área, a defesa afastou e na sobra Touré ainda tentou chutar, mas o goleiro Shobeir defendeu e impediu. No último minuto, o técnico da Austrália Tony Popovic substituiu o goleiro Beach por Maty Rayan, do Levante (Espanha), experiente em defesa de pênaltis.
Pênaltis
A Austrália foi a primeira a cobrar, mas o zagueiro Souttar isolou a bola. Na sequência, Sabar deslocou o goleiro Rayan e acertou o fundo da rede, abrindo o placar para os egípcios. Depois foi a vez de Irvine converter o primeiro pênalti dos austraianos. Em seguida, Rabiat manteve o Egito em vantagem como cobrança certeira do lado esquerdo. Na terceira cobrança da Austrália, Mabili chutou rasteiro e marcou o segundo.
Egypt have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCupFIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
O craque Salah converteu em seguida para os Farós, com direito à cavadinha. Depois, o jovem zaguero Herrington desferiu um chute na trave, desperdiçando mais uma cobrança para a Austrália. Neste momento, todas as expectativas recaíram sobre o zagueiro Abdelmaguid, que poderia selar a classificação dos Faraós, caso acertasse a cobrança. E foi exatamente o que ocorreu: ele chutou firme e garantiu o Egito nas oitavas, com vitória por 4 a 2.
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