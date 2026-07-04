Começam neste sábado (4) os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

A primeira partida será entre Canadá e Marrocos. As equipes se enfrentam em Houston (EUA), às 14h (horário de Brasília). 

Mais tarde, às 18h, é a vez do confronto entre Paraguai e França, na Filadélfia. 

Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

No domingo (5) acontecem as disputas entre Brasil e Noruega, às 17h, em Nova York. Também jogam México e Inglaterra, na Cidade do México, às 21h. 

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. 

Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos

Jogos deste sábado, 4 de julho

  • 14h Canadá x Marrocos (Houston)
  • 18h Paraguai x França (Filadélfia)

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Copa do Mundo 2026 | Oitavas de Fina

Agência Brasil - Oitavas de final começam hoje com Canadá e Marrocos, Paraguai e França

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