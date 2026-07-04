Sensação da última Copa do Mundo, Marrocos está novamente nas quartas de final.

A vitória contou com o brilho de Azzedine Ounahi. Remanescente da histórica campanha de 2022, no Catar, quando o país foi o primeiro representante africano a chegar às semifinais, o meia do Girona (Espanha) balançou as redes duas vezes e foi decisivo para a classificação.

O triunfo estende para 34 jogos a invencibilidade da equipe marroquina, a segunda maior entre as seleções da Copa, atrás somente da Espanha (35). A meta, agora, é chegar às semifinais e repetir a campanha de 2022, no Catar, quando o país se tornou o primeiro representante africano a se colocar entre os quatro melhores times do Mundial.

Nas próxima fase, Marrocos como adversário o ganhador da partida entre Paraguai e França, que jogam ainda neste sábado, às 18h (horário de Brasília), na Filadélfia. A partida das quartas será na quinta-feira (9), às 17h, em Boston, também nos Estados Unidos.

A queda para os marroquinos fez do Canadá o primeiro dos três anfitriões da Copa a dar adeus à competição - os demais são Estados Unidos e México. Mesmo assim, o país da América do Norte atingiu o melhor desempenho na história dos Mundiais, chegando de maneira inédita a uma fase eliminatória.

Quase deu certo

O Canadá foi a campo com três mudanças em relação à vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul - uma por setor. Na defesa, Derek Cornelius deu lugar a Luc de Fougerolles. Mais adiante, Niko Sigur foi escolhido para a vaga do também volante Nathan Saliba. Já no ataque, Liam Millar saiu e Ali Ahmed começou como titular na equipe de Jesse March.

Em Marrocos, o zagueiro Chadi Riad, que teve de ser substituído por lesão no duelo contra a Holanda (empate por 1 a 1 no tempo normal e triunfo nos pênaltis), ficou mesmo no banco, com o também zagueiro Redouane Halhal ocupando o lugar. Foi a única mudança do técnico Mohamed Ouhabi em relação aos 16 avos de final.

Apesar das mudanças, o Canadá adotou a mesma estratégia das partidas anteriores, marcando forte e buscando a retomada da posse já no campo de Marrocos. Aos dez minutos, Ahmed interceptou o passe do meia Neil El Aynaoui, puxou o contra-ataque pela esquerda e acionu Tani Oluwaseyi. O atacante girou em cima de Halhal e bateu, parando em ótima defesa do goleiro Yassine Bono.

A missão marroquina de escapar da marcação canadense ficou mais complicada aos 21 minutos, quando Ismael Saibari sentiu a coxa direita e precisou ser substituído. Artilheiro dos Leões do Atlas na Copa, com três gols, ele deu lugar ao também atacante Soufiane Rahimi.

A dificuldade de Marrocos no primeiro tempo se evidenciou nas estatísticas. Além de apenas um chute a gol em 45 minutos, a equipe africana cometeu 15 faltas (contra seis do Canadá) e quatro jogadores foram ao intervalo pendurados com cartão amarelo. Do lado canadense, faltou o gol para constatar que a estratégia funcionou.

Ounahi é decisivo

E fez falta. No início do segundo tempo, Marrocos utilizou a bola parada para sair o placar. Aos quatro minutos, em jogada ensaiada, o lateral Achraf Hakimi, pela direita, rolou na entrada da área para Ounahi chutar rasteiro e de primeira. Rahimi, em meio à marcação canadense, deixou a bola passar e ela foi no canto esquerdo do goleiro Máxime Crepeau.

O jogo mudou, com os Leões do Atlas mais tranquilos em campo pela vantagem e o Canadá, que perdeu o controle das ações, correndo atrás do prejuízo e dando espaços. Marrocos soube aproveitar as brechas e, aos 36 minutos, liquidou a fatura em Dallas.

Em contra-ataque, o meia Chemsdine Talbi lançou Brahim Díaz pela direita, nas costas da marcação. O atacante invadiu a área, demorou para finalizar, mas conseguiu girar e rolar à esquerda para Ounahi chutar no ângulo.

E deu tempo de Marrocos, nos acréscimos, anotar o terceiro. Na sequência de uma bola retomada no meio-campo, Brahim Díaz avançou em direção à área e abriu na esquerda para Rahimi, substituto do artilheiro Saibari, que bateu na saída de Crepeau e deu números finais ao jogo.

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