Juiz de Fora encerrou a etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2026 com 16 classificações para a fase estadual da competição. A delegação, formada por 114 estudantes-atletas, garantiu vagas em modalidades coletivas e no xadrez durante a disputa realizada entre os dias 29 de junho e 5 de julho, em Viçosa.

Nas modalidades coletivas, sete equipes avançaram para a etapa estadual. As classificações foram conquistadas no basquete 3x3 feminino (Módulo I), basquete 3x3 masculino (Módulos I e II), handebol feminino (Módulo I), voleibol feminino (Módulo I) e voleibol masculino (Módulo II).

No xadrez, oito estudantes garantiram vaga. Os classificados são Bia Castelões Magalhães e Silva, Maria Luisa Muscardi de Mendonça Jesus, Vinícius Guimarães da Costa, Matheus Destro de Rezende, Luiza Yuna Yoon, Maria Ester Ribeiro Machado, Paulo Victor Pontes Araújo e Caio Chiaini de Oliveira.

A etapa estadual dos JEMG será disputada entre os dias 3 e 9 de agosto, em Pará de Minas, reunindo os melhores estudantes-atletas de Minas Gerais na disputa por vagas para as competições nacionais escolares.

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