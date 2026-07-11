Cerrado BRB e Sampaio Basquete abrem a disputa por uma vaga na grande final da Liga de Basquete Feminino (LBF) neste domingo (12), no Sesi Taguatinga, em Brasília (DF). A TV Brasil exibe todas as emoções do confronto a partir das 10h45.

O Sampaio Basquete chega embalado após garantir a melhor campanha da fase classificatória da LBF 2026 e confirmar o favoritismo nas quartas de final, eliminando o ADRM Maringá por 2 a 0 na série melhor de três. Por ter o retrospecto superior, a equipe maranhense tem a vantagem de decidir a vaga em casa nos jogos seguintes.

Do outro lado, o Cerrado BRB, que encerrou a primeira fase na quarta colocação, também avançou com autoridade para as semifinais ao superar o Santo André por 2 a 0. Agora, jogando diante de sua torcida no Distrito Federal, o time candango tenta usar o fator casa para largar na frente nesta série decisiva.

Entenda os Playoffs da LBF

A fase reúne as oito melhores equipes da temporada regular, que avançaram para as quartas de final. O caminho até a taça funciona da seguinte forma:

Quartas de Final: Disputadas em séries de melhor de três jogos.

Semifinais: Seguem a mesma estrutura de melhor de três.

Fase Final: A temporada é decidida em melhor de cinco partidas.

A tela do esporte feminino

As transmissões da LBF integram a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.

Além dos duelos da LBF, a emissora já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino de Futebol da Série A1. Durante o ano, além da elite da modalidade, a TV Brasil mostra as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais, e traz para a tela as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

As competições ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.

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