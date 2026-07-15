Fora dos gramados, Jude também tem se sobressaído pela voz firme contra o racismo, direcionado a si e a colegas, tendo, antes da Copa, apoiado outras vítimas, como o jogador brasileiro Vini Jr., com quem joga lado a lado no campeonato espanhol.

Messi, por sua vez, vem sendo questionado por não se posicionar contrário a atos racistas, inclusive, de parte da torcida argentina, registrados duas vezes neste mundial. Uma contra um influenciador negro na arquibancada, IShowSpeed, e outra, contra torcedores egípcios.

Ao jornal The Guardian, Bellingham confessou que recebe mensagens racistas na maioria dos jogos. A quantidade, contou, varia de acordo com seus resultados em campo.

"Não acho que exista uma única profissão no mundo em que você merece ser criticado por racismo", lamentou. "Mas, sabe, esse é o mundo em que vivemos e é por isso que precisamos fazer mais. As pessoas no poder precisam fazer mais", acrescentou.

O apoio das torcidas aos jogadores de diferentes origens étnicas, principalmente negros, varia de acordo com o resultado das partidas, confirma Marcelo Carvalho, diretor-executivo da organização brasileira Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

Ele vê avanços no combate ao racismo no futebol inglês, que está "à frente dos demais países" por ter lançado, em 2021, um plano ousado. Porém, suspeita do apoio a Bellingham.

"Não torço para a Inglaterra perder, mas, se perder, veremos se esse apoio vai continuar", avalia.

"Temos exemplos nesta Copa de jogadores holandeses, que perderam e foram ofendidos, lembrou o diretor.

"Isso também já aconteceu na Inglaterra, em 2021. Os ataques surgem na derrota", disse.

Ao observar os casos de racismo no mundial, o especialista ressaltou ainda que, pela postura fora de campo, de se posicionar em causas, uma parte do público do futebol tenta colar em Jude a imagem de "arrogante", o que acontece com muitos homens negros.

"As pessoas querem ver negros mostrando subordinação. A partir do momento que você se posiciona e usa a sua voz, você desafia a ordem", explicou.