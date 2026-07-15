A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a bicampeã olímpica França - ouro em Tóquio 2020 e Paris 2024 - e entrou na zona de classificação para a fase final da Liga das Nações. Na noite desta quarta-feira (15), em Chicago (Estados Unidos), os brasileiros levaram a melhor por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/23 e 25/19) no jogo de abertura da terceira e última semana da fase preliminar da competição. O oposto Darlan foi o maior pontuador da Amarelinha, com 13 acertos

Nesta quinta (16), às 22h (horário de Brasília), a equipe comandada pelo técnico Bernardinho volta à quadra para enfrentar os anfitriões Estados Unidos, atuais líderes da tabela.