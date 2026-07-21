Terceira colocada na fase preliminar, a equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta o Japão às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, por uma vaga nas semifinais.
A última fase da Liga das Nações (VNL) Feminina de Vôlei conta com oito seleções na disputa. A final da competição está prevista para domingo (26), com a decisão do título.
Além do confronto das brasileiras, as quartas de final da Liga das Nações terão os seguintes jogos:
22 de julho, às 5h Itália x Holanda;
22 de julho, às 8h30 Brasil x Japão;
23 de julho, às 5h Turquia x Canadá;
23 de julho, às 8h30 Estados Unidos x China.
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