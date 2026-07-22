A delegação de Juiz de Fora encerrou a participação na etapa estadual das modalidades individuais dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2026 com a conquista de títulos estaduais, medalhas e diversas colocações de destaque. A competição foi realizada entre os dias 13 e 18 de julho, em Belo Horizonte e Betim, e reuniu atletas de todo o estado.

Ao todo, Juiz de Fora foi representada por 81 estudantes-atletas, sendo 34 mulheres e 47 homens, nas modalidades de atletismo, judô, karatê, natação e tênis de mesa. A delegação conquistou títulos estaduais, medalhas e diversas colocações de destaque ao longo da competição.

No atletismo, Juiz de Fora conquistou quatro títulos estaduais. Isabella Brandão Borges venceu o pentatlo, Arthur Peterson Bilger foi campeão dos 800 metros e dos 3.000 metros rasos, Laura Maria Santos Andrade conquistou o ouro nos 100 metros com barreiras e a equipe feminina do revezamento 4x100 metros também garantiu o lugar mais alto do pódio.

Além dos títulos, os atletas juiz-foranos conquistaram diversas medalhas de prata e bronze em provas de velocidade, saltos, lançamentos, arremessos e revezamentos.

No judô, subiram ao pódio Maria Clara Vianna Lemos, Maria Eduarda Silva de Araújo Oliveira, Enzo Gabriel Fernandes Faria, Sérgio Guilherme Lameu de Sá, Arthur Gomes Souza Brandão, Maria Fernanda Machado Necleto e Giulia Mara do Valle Adão, todos medalhistas de bronze em suas categorias.

O karatê também rendeu bons resultados para a delegação. Antônio Henrique Brion Caitano conquistou o título estadual no kumite até 63 kg e ficou com a medalha de prata no kata. Ricardo Leal Dutra garantiu o bronze no kata.

No tênis de mesa, Isabela do Carmo Fernandes conquistou a medalha de prata na competição feminina. Já na natação, os representantes de Juiz de Fora alcançaram colocações de destaque entre os finalistas estaduais.

Com a conquista dos títulos estaduais, os atletas campeões em suas respectivas categorias garantiram vaga para representar Minas Gerais na etapa nacional dos Jogos Escolares.

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