Uma das maiores referências do handebol mundial, o atleta juiz-forano Thiagus Petrus esteve em Juiz de Fora para fechar uma parceria estratégica com o executivo. O objetivo do encontro, é planejar e implementar projetos para fortalecer e democratizar a prática do handebol na cidade, inspirando as próximas gerações de atletas locais.

A aproximação marca o retorno do capitão da Seleção Brasileira às suas origens, desta vez com o compromisso de utilizar sua bagagem internacional para apoiar as políticas públicas esportivas do município.

Foco na formação e no impacto social

Durante o encontro com o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, e a equipe da SEL, foram alinhadas as diretrizes das futuras ações. A ideia é aproveitar a trajetória do jogador para impulsionar projetos de formação esportiva nas escolas e clubes locais.

"Percebe-se que sua vivência esportiva desenvolveu sua consciência e responsabilidade enquanto atleta de alto rendimento. Ele tem a clareza de que gera emoção e, principalmente, a responsabilidade de ser uma influência positiva para quem está iniciando no esporte", afirmou Marcelo Matta, Secretário de Esporte e Lazer.

De Juiz de Fora para o topo do mundo

A trajetória de Thiagus Petrus serve como o principal cartão de visitas para o projeto. Ele deu os primeiros passos no esporte justamente na rede pública de Juiz de Fora:

O início (2002): Começou nas quadras da Escola Estadual Sebastião Patrus de Souza e defendeu o Olímpico Atlético Clube.

Projeção nacional: Destacou-se no Esporte Clube Pinheiros (SP), onde conquistou o tricampeonato brasileiro e o pan-americano de clubes.

Europa e topo do esporte: Na Europa desde 2012, brilhou no Naturhouse La Rioja (Espanha) e no Pick Szeged (Hungria), até chegar ao tradicional FC Barcelona em 2018. No clube catalão, ultrapassou a marca de 23 títulos, incluindo três taças da EHF Champions League.

Seleção Brasileira: Capitão e pilar defensivo do Brasil, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto (2015) e disputou as Olimpíadas do Rio 2016 e Tóquio 2020.

O que vem por aí

Com o alinhamento inicial entre o atleta e a SEL, os próximos passos do projeto preveem iniciativas voltadas para as escolinhas de esporte e eventos de incentivo ao handebol na cidade. A expectativa é que o plano de ações detalhado seja anunciado em breve pela prefeitura.

Tags:

Handebol