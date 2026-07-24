A fase de quartas é a primeira com jogos de ida e volta. As partidas estão programadas para as semanas de 5 e 19 de agosto. Se houver empate no placar agregado, a classificação será definida em cobrança de pênaltis.
CONFRONTOS DEFINIDOS!Copa do Brasil Feminina (@copadobrasilfem) July 24, 2026
O sorteio das quartas de final da #CopaDoBrasilFeminina definiu os confrontos e mandos de campo dessa fase da competição!
Se liga que tem novidade: agora as decisões acontecerão em partidas de ida e volta.
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Além dos duelos, também foram sorteados hoje os mandos de campo. Flamengo, Ferroviária, Internacional e Bahia serão mandantes nos jogos da volta.
A Copa do Brasil teve início em abril com 66 times. O torneio é dividido em sete fases, com premiações em cada uma delas. Os clubes que avançarem às semifinais serão contemplados com R$ 140 mil cada. Na sequência, os classificados à final levarão R$ 200 mil. A premiação para o campeão será de R$ 1,1 milhão e vice receberá R$ 550 mil.
Quartas de final*
Flamengo x Fluminense
Ferroviária x Bragantino
Internacional x Atlético-MG
Bahia x São Paulo
* Clubes à direita serão os mandantes no jogo da volta
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