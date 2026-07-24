Campeão mundial e medalhista olímpico, Alison dos Santos, mais conhecido como Piu, faturou sua primeira medalha de ouro em provas individuais no Troféu Brasil nesta sexta-feira (24), no Estádio do Ibirapuera, em São Paulo. Após ausência de sete anos no Troféu Brasil, Piu não só venceu a prova, como quebrou o próprio recorde da competição (44s76) estabelecido por ele na semifinal na véspera. A principal competição de atletismo do país reúne quase mil atletas e vai até domingo (26), com transmissão ao vivo no canal do Time Brasil no YouTube.

Hoje (24) o paulista de São João da Barra garantiu o topo do pódio ao liderar a prova do início ao fim, cruzando a linha de chegada em 44s60. A prata ficou com Emerson Vieira do Nascimento (45s52) e o bronze com Guilherme Orenhas (45s56).

"Tô animado, tô feliz. É muito bom por estar de volta aqui, sabe. O que eu estava falando ali antes.... de sentir entrando nessa reta final aqui com a minha família gritando, com o pessoal torcendo... Sabendo que é um monte de pessoas que me viram quando eu tinha 15 anos, 14, 17, correndo aqui no Ibirapuera, brigando pelo troféu, pela medalha de ouro. Que estavam naquele momento e estão aqui agora. Isso é maravilhoso, não tem preço. Tô muito contente com isso", disse Piu emocionado, em entrevista ao programa Stadium, da TV Brasil.

MODO IMPARÁVEL ON!



Alison dos Santos dominou os 400m rasos do início ao fim e conquistou o título do Troféu Brasil de Atletismo com o tempo de 44.60.



VOA, PIUUUUUUUUUU! pic.twitter.com/EY9NK2JBU7 Time Brasil (@timebrasil) July 24, 2026

Na última quinta (23), Piu se classificou à final com o melhor tempo 44s76, derrubando o recorde do velocista santista Sanderlei Parrela (44s82) obtido há 27 anos no Troféu Brasil. Parrela segue como detentor do recorde brasileiro nos 400m, com o tempo de 44s29, estabelecido em 1999. Na América do Sul, a melhor tempo é do colombiano Anthony José Zambrano (43s92) desde 2021 e o recorde mundial segue como o sul-africano Wayde Van Niekerk (43s03) desde 2016.

Piu ainda tem chance de garantir um segundo pódio no Troféu Brasil em sua prova predileta, a dos 400m com barreira. A semifinal será neste sábado (25) e a final no domingo (26), último dia da competição.

Campeão mundial em Eugene (EUA) em 2022 e prata na Olimpíada de Tóquio, Piu coleciona dois ouros na prova de revezamento 4x400 metro do Troféu Brasil, obtidas em 2018 e 2019.

Programação Troféu Brasil

Sábado (25)

10h - Salto com vara - masculino

10h35 - 100m com barreira - Heptatlo (1)

11h20 - Salto em altura - Heptatlo (2)

15h30 - Arremesso de peso - Heptatlo (3)

16h - 4x400m misto - final por tempo

16h45 - 200m rasos - Heptatlo (4)

17h10 - 5.000m rasos feminino - final por tempo

17h35 - 5.000m rasos masculino - final por tempo

Domingo (26)

7h30 -35.000m marcha atlética - feminino

8h - 35.000m marcha atlética - masculino

10h - Salto em altura - masculino

10h30 - Arremesso de peso - masculino

11h - Lançamento de disco - feminino

11h05 - Salto triplo - feminino

12h - 400m com barreira - feminino

12h20 - 400m com barreira - masculino

13h30 - Salto em distância - Heptatlo (5)

13h35 - Lançamento do dardo - masculino

15h - 200m rasos feminino

15h05 - Lançamento do dardo - feminino

15h15 - 200m rasos - masculino

15h20 - Salto triplo - masculino

15h35 - 1.500m rasos feminino - final por tempo

15h35 - 1.500m rasos masculino - final por tempo

16h30 - 800m rasos - Heptatlo (7)

16h35 - Lançamento de dardo - masculino

16h5 -: 4x400m feminino - final por tempo

17h15 - 4x400m masculino - final por tempo

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400m | Alison dos Santos | Atletism | Ibirapuera | Ouro | Prova | Troféu Brasil