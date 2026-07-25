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Formada há menos de dois anos, a dupla brasileira foi campeã em fevereiro no WTT Singapura Smash e faturou o ouro no Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa no ano passado, em Rock Hill (Estados Unidos).

Calderano vai às quartas no individual

Antes de selar a classificação à final nas duplas mistas, Calderano já havia cravado 3 sets a 0 (11/9, 11/4, 4/11 e 11/6) no duelo de oitavas contra o croata Tomislav Pucar (32º no ranking). Atual número oito do mundo, o brasileiro volta a competir esta noite por uma vaga nas semifinais. O adversário será o sul-coreano Oh Junsung (31º).

Na disputa de simples feminina, Bruna Takahashi (23ª) lutou muito, mas acabou eliminada nas oitavas pela alemã Nina Mittelham (44ª) por sets a 2 (11/7, 8/11, 9/11, 11/4 e 8/11). Nas quartas, a alemã enfrentará a japonesa Hayata Hina (7ª), bronze olímpico nos Jogos de Paris.

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